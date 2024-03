Rui Barreto esteve hoje no Caniçal, acompanhado de Paula Cabaço (APRAM), constatando pessoalmente o decorrer das obras de beneficiação que ali estão a decorrer.

Trata-se da “primeira grande intervenção do porto comercial da Madeira depois de 2004. Faz 20 anos que passou a ser usado, depois de os navios deixarem de fazer a descarga no Funchal e passaram a fazer no porto do Caniçal.

“Esta é uma infraestrutura que é a porta de entrada das mercadorias na Madeira, é um investimento de 10 milhões de euros, que melhorará muito a operacionalidade do porto e também as condições de segurança de quem aqui trabalha e para a utilização das máquinas”, acrescentou especificando, “é uma obra que não só vai repavimentar toda esta estrutura portuária, mas também melhorar as redes para a drenagem das águas, das redes de eletricidade, das redes de comunicações e também de videovigilância”.

“É uma obra que vai valorizar muito esta infraestrutura. É feita em várias fases e foi pensado para que em nenhum dos momentos das fases impossibilitar a operacionalidade, ou seja, estarão sempre cais disponíveis para fazer a acostagem e descarga das mercadorias”, tendo se iniciado em dezembro passado e vai decorrer ao longo de três anos, até 2026.

E “quando tudo estiver concluído permitirá ter as condições de operacionalidade para ter um outro operador portuário, que é isso que estava na estratégia do Governo, com o regime de licenciamento, permitir que mantendo o mercado aberto, possa existir aqui concorrência”, disse ainda.