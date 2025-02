O 36º Episódio é no Faial! Uma freguesia encantadora cheia de belas vistas, belos pratos e muitas atrações ! ️️ Estrada Regional, rubrica 100% Madeirense. Depósito Cheio? Cintos apertados? Chave na ignição? Silliliga JM! Entre curvas e contracurvas, sempre pela Estrada Antiga, imersos numa paisagem única e avassaladora, o JM viaja pelas freguesias da nossa Madeira. Todas as quartas-feiras, na edição impressa do JM impressa, nos nossos canais digitais e na sua rádio JM FM. *Este episódio é exibido sem legendas, sendo que para ativá-las basta carregarem no canto inferior esquerdo ( nos 3 pontos), e selecionar legendas e tradução.