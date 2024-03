A justiça espanhola aceitou hoje a libertar o futebolista brasileiro Dani Alves, em fase de recurso da condenação a quatro anos e meio de prisão, mediante o pagamento de uma caução de um milhão de euros.

Segundo informação da Audiência de Barcelona, a detenção provisória do jogador pode ser “evitada mediante o pagamento de uma caução de um milhão de euros”, acrescentando que a medida é acompanhada da apreensão dos passaportes, brasileiro e espanhol.

A decisão, que mereceu um voto contra de um dos magistrados, obriga ainda o futebolista a comparecer semanalmente em tribunal.

Também a Procuradoria e a acusação manifestaram-se contrárias à saída em liberdade de Dani Alves, que se encontra detido desde janeiro de 2023, depois de ter sido acusado, e condenado, por agressão sexual a uma jovem numa discoteca de Barcelona.

Em fevereiro deste ano, o ex-futebolista do FC Barcelona e do Paris Saint-Germain, foi condenado a quatro anos e meio de prisão pela violação em 2022 da jovem.

Dani Alves, que jogou no FC Barcelona, no Paris Saint-Germain e na Juventus, entre outros, é acusado de ter violado a jovem na casa de banho de uma discoteca, em dezembro de 2022, embora o jogador, que apresentou diversas versões para o sucedido, tenha defendido que as relações foram consensuais.

A acusação tinha pedido nove anos de prisão para o futebolista, bem como o pagamento de 150 mil euros à vítima e liberdade sob supervisão de 10 anos após sair da prisão.

Segundo o processo, Alves encontrava-se na discoteca em Barcelona e encontrou a vítima, com outras pessoas, tendo-a convidado para dançar e, depois, para uma divisão recolhida do espaço comum, no qual a forçou a ter relações sexuais.

Dani Alves é um dos futebolistas mais condecorados da história do desporto, vencendo 23 troféus só no ‘Barça’, entre 2008 e 2016, e jogava no Pumas, no México, quando foi detido, levando o clube a despedi-lo de imediato.