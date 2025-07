Tudo a postos para o regresso do futebol – Sporting vs Benfica de peso

A temporada 2025/26 do futebol português começa com um embate de gigantes. Sporting e Benfica defrontam-se esta quinta-feira, 31 de julho, às 20h45, no Estádio Algarve, para disputar a Supertaça Cândido de Oliveira. É o primeiro grande jogo oficial do ano — e um que pode ditar mais do que um simples troféu para os fãs das apostas desportivas e os donos do comando aí em casa!

Com nove títulos da Supertaça cada um, os dois emblemas procuram isolar-se na liderança histórica da competição. Mas mais do que o desempate estatístico, este jogo marca o reencontro de duas equipas com objetivos distintos, mas a mesma vontade de vencer.

Sporting de peito cheio, Benfica em busca de afirmação



O Sporting chega à Supertaça embalado por uma época de sonho, onde levantou o campeonato e a Taça de Portugal. Com Rui Borges ao comando e um novo modelo tático, os leões apostam numa abordagem mais direta, onde a ausência de Gyökeres deverá abrir caminho para o novo comandante, Conrad Harder.

Entre lesionados (como Nuno Santos e Daniel Bragança) e reforços ainda a ganhar ritmo competitivo (como Kochorashvili e Alisson Santos), a equipa leonina promete apresentar-se com solidez e fome de continuar a vencer.

Já o Benfica procura virar a página após uma temporada de altos e baixos. Bruno Lage, de regresso à Luz, tem o desafio de integrar novos nomes como Richard Ríos, Enzo Barrenechea e Amar Dedic, enquanto gere as ausências de jogadores influentes como Di María e Bah.

O histórico sugere golos logo no início

Nos últimos encontros entre estes rivais da Supertaça, o ritmo elevado na 1.ª parte tem sido uma constante. Em três das últimas quatro finais entre Sporting e Benfica, houve golos antes do intervalo – o que faz da hipótese de +1.5 golos na 1.ª parte uma sugestão relevante para quem procura emoção desde cedo.

A expectativa de jogo intenso, com linhas defensivas ainda em adaptação e ataques a querer mostrar serviço, contribui para esse cenário. É o tipo de clássico onde se entra a “todo o gás”.