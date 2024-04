As viagens de finalistas são momentos marcantes na vida dos jovens, representando o encerramento de uma fase e o início de novos desafios. É uma oportunidade para celebrar conquistas e criar memórias duradouras. No entanto, é essencial garantir que essas experiências sejam divertidas e livres de riscos associados a comportamentos imprudentes.

A segurança destas viagens, começa ainda antes de entrar no avião, a escolha de destinos seguros, a preparação atempada, com inclusão no processo de decisão de pais, professores e alunos, as regras e recomendações essenciais para tornar toda esta experiência segura, são fundamentais para que tudo corra bem e que as recordações sejam pautadas unicamente por bons momentos.

De seguida é a emoção de fazer a mala, dispondo de todos os itens necessários para empreender tamanha aventura e ir dormir com vontade de já acordar. Reunir-se no aeroporto com todos os colegas, trocar abraços e cumprimentos e embarcar naquela viagem de todos os sonhos, que faz qualquer um sorrir de antecipação.

Depois é despertar num novo cenário, viver as aventuras que a viagem oferece, explorar lugares, descobrir, desvendar, registar tudo em foto ou simplesmente usufruir dos momentos especiais, partilhar, aproveitar a praia, os jogos de grupo, as compras e a diversão de dançar e sair à noite.

Muitas vezes são as primeiras férias com os amigos e colegas, e todos tentam aproveitar ao máximo essa nova experiência, sem esquecer que ajuda muito saber o paradeiro dos colegas, não se afastar do grupo, apoiar-se mutuamente evitando problemas. É também importante ter um plano definido para o caso de surgir alguma emergência.

Além disso, em locais movimentados devem estar atentos aos seus pertences, como sejam dinheiro, documentos e telemóveis, para que não sejam alvos fáceis de furtos. E se escolherem participar em atividades radicais e outras atividades é fundamental escolher empresas que cumpram padrões de segurança rigorosos e ler os comentários de outros viajantes.

Também é fundamental manter-se sóbrio, para não ser uma viagem sem retorno. O consumo experimental de álcool e outras drogas podem comprometer a segurança individual e coletiva e a integridade física e mental. Acidentes, roubos, violência, abuso sexual, entre outros problemas causados pelos seus efeitos estão na lista de consequências graves destes comportamentos aditivos.

Ter a oportunidade de viajar com os amigos e colegas é uma experiência fantástica e enriquecedora, é fundamental ir e criar memórias inesquecíveis, sem nunca esquecer os riscos e as formas de os contornar de forma responsável e proactiva, voltando para casa mais completos, saudáveis e felizes, e prontos para superar os desafios da vida adulta.