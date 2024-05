Bom dia!

A Polícia de Segurança Pública registou, no ano passado, na Madeira, 53 ocorrências em contexto escolar, 33 das quais enquadradas como crimes. A maior parte dos agressores são jovens com idades entre os 12 e os 15 anos Psicóloga Mara Abreu alerta que a “violência nem sempre se reflete em hematomas”.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca os transportes. Sindicato dos motoristas e ACIF em choque total. Profissionais da Rodoeste e da CAM cumprem hoje mais um dia de greve. O sindicato contesta a ausência de diálogo da ACIF, mas Veiga França avisa não negociar com “ameaças e exigências”. A manifestação vai chegar à Quinta Vigia.

Saiba ainda que suspeitos de fraude nos reembolsos ficam em liberdade e que Feira do Gado renasce das cinzas e espaço será ampliado.

Nesta edição, destaque também para o Festival Altear que reúne sete dezenas de artistas no Porto Santo e para as Ocorrências com o caso de um homem apanhado com material de construção roubado.

