Bom dia!

- Às 9h00, na Assembleia Legislativa da Madeira, tem lugar a reunião da Comissão Permanente.

- Um rastreio gratuito à tensão arterial e glicémia, na Praça Dr. João Abel de Freitas, em Santa Cruz, vai decorrer entre as 9h30 e as 16h00.

- O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, a partir das 9h30, empresas criadas no âmbito do CRIEE, através do Instituto de Emprego da Madeira, na Praça CR7, Funchal.

- A sala de sessões da Escola Secundária de Francisco Franco recebe, às 10h00, a palestra ‘Energia Nuclear na era das alterações climáticas’, com o presidente do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear do Instituto Superior Técnico, de Lisboa, Bruno Soares Gonçalves.

- O Museu Etnográfico da Madeira promove uma oficina sobre flores de arraial. A iniciativa decorre no espaço exterior do museu, junto à Rua de S. Francisco, das 10h00 às 12h00 e das 14h30 às 16h30.

- Pelas 10h00, no Fórum Machico - sala polivalente, a apresentação da Aceleradora de Comércio Digital da Região Autónoma da Madeira - Melhor Comércio.

- A apresentação da Festa do Desporto Escolar tem luga, às 11h00, no MadeiraShopping.

- Às 16h00, o Serviço de Atendimento Urgente do Porto Moniz recebe a visita do secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos.

- O Torneio Internacional Biosfera Roller Skate e o Madeira Roller Marathon são apresentados esta tarde, às 16h30, Praça CR7, no Funchal.

- A celebração do Dia da Freguesia do Monte vai ser assinalada em dois momentos, missa e sessão solene. Às 18h00, a eucaristia na Igreja do Livramento, pelas 19h00 a sessão solene no auditório da mesma Igreja. A cerimónia conta com a presença do secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino.

- Pelas 18h30, na Quinta Magnólia, ocorre a entrega de diplomas a cerca de 100 atletas madeirenses, que recentemente conquistaram, individual ou coletivamente, títulos nacionais, europeus e mundiais.