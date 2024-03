A Região Autónoma da Madeira (RAM) enfrenta desafios e incertezas significativas no seu panorama socioeconómico e político. Sendo uma jurisdição apenas sete anos mais jovem que Singapura, há muito que a Madeira pode aprender com a história de sucesso desta vibrante cidade-estado do Sudeste Asiático. A notável transformação de Singapura, de posto comercial colonial, para centro financeiro global, é uma prova do seu compromisso com o planeamento a longo prazo, a adaptabilidade e a governação eficaz.

A ascensão de Singapura à proeminência económica é o resultado de uma abordagem estratégica à governação, de um planeamento rigoroso e de um compromisso com a inovação. O modelo de governação intervencionista da cidade-estado, caracterizado por políticas pró-activas e iniciativas inovadoras, desempenha um papel crucial no seu sucesso económico. A ênfase de Singapura na meritocracia e na liderança baseada no talento garantiu que os indivíduos competentes estivessem na vanguarda dos processos de tomada de decisão, impulsionando a eficiência e o crescimento económico. Além disso, o quadro político e jurídico rigoroso de Singapura e a abordagem de tolerância zero à corrupção (vejam-se os resultados dos casos levados a tribunal entre 1975 e 2023) criaram uma sociedade onde os melhores quadros servem o Governo, contribuindo assim para a sua atracção como centro de negócios global. Acrescente-se ainda os esforços do saudoso Primeiro-Ministro Lee Kuan Yew para promover o orgulho e a identidade nacionais, os quais desempenharam um papel significativo na resiliência e na coesão da cidade-estado.

Embora a replicação direta das políticas de Singapura não seja viável devido a diferenças fundamentais no que diz respeito à capacidade jurisdicional e aos valores sociais, a RAM pode extrair lições valiosas da história de sucesso de Singapura. Ao adoptar uma abordagem baseada em evidências para a elaboração de políticas, a RAM pode honrar os seus princípios democráticos, ao mesmo tempo que procura a eficiência e a vitalidade política e socioeconómica.

Além disso, a RAM pode aprender com as estratégias de Singapura em matéria de habitação social, regimes de poupança obrigatória e colaborações público-privadas. A implementação de incentivos voluntários e faseados nestas áreas pode impulsionar o investimento na habitação e na poupança, respeitando ao mesmo tempo a liberdade individual. Além disso, a promoção da melhoria das competências e da expansão sectorial através de parcerias público-privadas bem orquestradas pode melhorar a capacidade de planeamento económico da RAM.

Estratégias que priorizem a poupança, incentivem a educação e o desenvolvimento de competências, promovam um clima altamente favorável aos negócios internacionalmente transacionáveis e se comprometam com a disciplina fiscal podem revigorar o panorama económico da RAM. A futura liderança da RAM deve demonstrar visão estratégica e planeamento calendarizado de longo prazo, chamando, sempre que possível, os diversos atores políticos a compromissos inter-partidários verdadeiramente autonómicos.

Terá também que “curar” a “miopia” que afeta parte da classe política com vista a ultrapassar as atuais limitações legislativas impostas pelo Estatuto Político-Administrativo e Constituição da República, evitando obviamente o esvaziamento de tal aprofundamento autonómico no municipalismo.

A RAM tem assim a oportunidade de colmatar a divisão da prosperidade, tirando lições do sucesso de Singapura e adaptando-as ao seu contexto único. O futuro líder da RAM deve assumir um compromisso com o planeamento estratégico a longo prazo, a adaptabilidade e a governação eficaz e meritocrática para garantir um futuro próspero e sustentável para o arquipélago. A jornada da RAM rumo à vitalidade económica e à harmonia social exige um forte compromisso com o bem comum, uma vontade de aprender com casos de sucesso e a erradicação dos aspectos negativos socioculturais da “portugalidade”.

“As pessoas querem, acima de tudo, o desenvolvimento económico. Os líderes podem falar de outra coisa. Se fizermos uma sondagem junto das pessoas, o que é que elas querem? O que é que elas querem? O direito de escrever um editorial, como quiserem? Querem casas, medicamentos, empregos, escolas.” - O Honorável Lee Kuan Yew, I Primeiro-Ministro de Singapura.