Há coisas que se aprende com o tempo. Ou com a vida. Ou com o que o tempo e a vida fazem do que somos. Aprende-se a agradecer cada dia e tudo aquilo que ele nos traz de luz e de esperança, de riso e de paz. Aprende-se a valorizar os gestos delicados e as palavras pequenas sussurradas nas horas certas. Aprende-se a aproveitar os matizes das papoilas nos campos de trigo. Aprende-se a olhar e a guardar a Beleza no peito, como se faz com os beijos e com os sorrisos.

Aprende-se, sim: que nem toda a ausência é distância, que nem todo o silêncio é vazio, que nem toda a solidão é esquecimento. Aprende-se que nem tudo é bom, mas que também nem tudo é mau, que um dia pode ter várias estações e que as horas são como as marés, ora cheias, ora vazias.

Crescer (e envelhecer) é fazer a aprendizagem do tempo, nos sonhos e nos desencantos. Por fases. No vagar que cada tempo do Tempo possibilita. Na pressa que cada tempo do Tempo exige. Vendo deixá-lo imprimir na pele o que nem sempre gostamos de ver.

É assim. E, de vez de em quando, temos de abrandar. Serviam, para isso, outros domingos; servem, agora, as férias, quando as entendemos como [e para usar a nova linguagem] “atualizar e reiniciar”. E, nesse tempo, contemplar, apreciar, reorganizar a alma, cuidar do corpo, e preparar o que pode vir: de sol e de noite, de riso e de lágrimas, de paz e de guerra, de coragem e de medo.

Talvez o tempo nos traga outra coisa – a paciência da espera. Tem andado a fazer muita falta nos dias que correm. Saber esperar implica acreditar. Porque são assim os dias: compostos de mudança (como escreveu o poeta), caminhos de peregrinos, nem sempre belos, nem sempre duros.

O tempo que passa é um lugar que é preciso fazer. É mais fácil se não o fizermos sozinhos. É mais fácil, quando, na mochila, temos o pão e a coragem, a sede e a esperança.

Vamos?