Gaza estava situada na Via Maris e conduzia do grande Império do Egipto até o grande Império da Síria de Nabucodonosor. Esta cidade juntamente com Israel era um corredor onde passavam os exércitos, onde invadiam um ao outro. Israel para não sofrer não aderia nem a um nem a outro, sofria muito com a destruição feita pelos militares. Esta estrada ainda hoje é usada pelos peregrinos da Terra Santa para chegarem ao Egito. A cidade também ficou conhecida no tempo dos Juízes (cap. 13 a 16) pela figura de Sansão e pela sua força. Sansão era casado com Dalila que procurava saber donde provinha tanta força. Os habitantes de Gaza, os Filisteus procuraram através da sua esposa conhecer a origem dessa força. Ele revelou-lhe que era devido ao poder divino de ser consagrado a Deus e não poder cortar os cabelos.

Aconteceu porém que Dalila quando ele dormia cortou-lhe os cabelos. Estando acordado vieram os Filisteus que o prenderam porque Deus o tinha abandonado, foi levado para a prisão onde devia rodar uma grande mó de moinho, estando cego. Entretanto os cabelos foram crescendo. Numa grande festa as multidões que estavam no terraço superior à prisão pediram que ele demonstra-se a sua força. Ele colocou-se entre duas colunas e com as duas mãos fez com que a casa ruísse, dizendo morra Sansão com todos os que aqui estão.

No tempo do Novo Testamento foi o lugar que os mais antigos do Médio Oriente tendo aí sido a casa da primeira comunidade monástica da Terra Santa. Foi classificada como Património da Humanidade. Aí foi contruído o Mosteiro de Santo Hilário, reconhecido pela UNESCO, fazendo parte do Comité do Património Mundial.

Atendendo à guerra na região a Unesco classificou este Mosteiro do século IV, na lista dos bens em perigo. Esta inscrição na lista do Património abre a porta a organismos Internacionais reforçados de assistência técnica para garantir a proteção do bem e facilitar a sua reabilitação.

O Mosteiro está integrado no sítio arqueológico de Tell Umm Amer no campo de refugiados de Nuseirat menos de dez quilómetros a Sul de Gaza. Este lugar tem sido escavado com maior intensidade desde 2013. Os arqueológos acreditam que foi ocupado por comunidades cristãs entre os séculos IV e VIII. O Mosteiro de Santo Hilário é a mais importante das suas construções mas também encontraram-se claustros, uma Igreja e até um complexo de banhos e habitações que deveriam ser usados pelos peregrinos que ali ocorriam à proteção do Santo.

Santo Hilário viveu entre 291 - 370. O Mosteiro foi construído por volta de 340. Está situado nas principais rotas de comércio entre a Ásia e a África. Era o centro religioso, cultural e económico, mostrando a prosperidade dos lugares monásticos do deserto no período bizantino. Este Mosteiro do Santo é venerado pela Igreja católica e ortodoxa. O mosteiro de Santo Hilário é o quinto monumento localizado na Palestina, e agora por causa da guerra está exposto ao Hamas.

Para além deste Mosteiro há um outro de cristãos católicos que vivem fechados, tendo o Papa Francisco telefonado para eles assim como o Patriarca de Jerusalém.