O Papa Francisco na Solenidade da Ascensão publicou uma Bula para o Jubileu da Esperança, ou seja, o XXXI Jubileu proclamado pelo Papa Bonifácio VII no ano de 1300. Na Basílica de São João de Latrão, no Vaticano, existe uma pintura do Papa Bonifácio que data desse tempo.

A palavra Jubileu deriva do hebraico “jobel”, que indica o corno de carneiro usado no Templo de Jerusalém para anunciar o dia da Expiação, o chamado Yom Kipur, sendo essa legislação publicada por Moisés no Monte Sinai e conservada no Levítico capítulo 25 versículo 13. Após sete semanas de anos , sete vezes sete, realizava-se o Jubileu que comportava a libertação geral das pessoas e dos bens de forma que cada um entrava na posse do seu património. Os escravos readquiriam a sua liberdade, e o repouso das terras. Num meu artigo anterior, tratei deste Jubileu comandado por Deus no deserto do Monte Sinai, mas sem relação com o Jubileu do Papa Bonifácio VII.

O Ano Santo de 2025 coincide com a celebração do primeiro Concílio de Niceia no ano de 325.No princípio, o jubileu realizava-se de cem em cem anos, poucas pessoas tinham a possibilidade de o realizar mais de uma vez, de forma que um Papa realizou-o de cinquenta a cinquenta anos, e outro de vinte e cinco. Realizaram-se também Jubileus extraordinários, em 1933 pelo aniversário da Redenção, e o Papa Francisco em 2015 para encontrar a Face da Misericórdia. O novo Jubileu tem o nome da Esperança.

Desta forma estes jubileus não têm relação com o de Moisés que foi fixado pelo próprio Deus a Moisés e seus sucessores.

O Jubileu deste ano 2025, tem uma relação com o Concílio de Niceia no ano de 325, que perverteu a unidade da Igreja ameaçada pela negação da divindade de Jesus Cristo. No Concílio tratou-se também da data da Pascoa, por feliz coincidência este ano celebraremos todos em conjunto a 20 de abril.

A Abertura da Porta Santa, desta vez será na Basílica de São Pedro a 24 de dezembro, e será encerrada a 29 de dezembro de 2025. Não serão permitidas outras Portas Santas nas dioceses.

O anúncio e os sinais de Esperanças: O primeiro é a Paz no mundo, imerso na tragédia das guerras. “Os que são operadores de Paz serão chamados filhos de Deus” (Mt.5,9).

O segundo sinal de Esperança é o desejo de querer transmitir a vida, quanto é doloroso e impressionante o grau de diminuição de nascimentos.

A terceira manifestação são os detidos que são privados da liberdade. O Papa fala de amnistias, e períodos de inserção na sociedade.

Um outro gesto é o dos doentes nas nossas casas ou nos hospitais, as obras de misericórdia são obras de esperança. Os jovens, os migrantes, os prófugos e refugiados que fogem às violências para que as comunidades cristãs defendam

os diretos dos mais fracos. O Papa refere-se também aos anciãos por vezes abandonados, e os milhões de pobres que não têm o necessário para viverem.

A parte central da Bula reflete sobre a nossa esperança que se funda na fé e é nutrida pela caridade.

O Papa Francisco reflete sobre a morte das pessoas queridas, onde tudo parece terminar no nada e cita São Paulo: “Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia” (1 Cor.15,3.5).

O juízo final diz respeito â salvação que Jesus nos adquiriu com a sua morte e ressurreição. Temos de orar por aqueles que terminaram o caminho terreno. Desta forma a indulgência jubilar, com força da oração é destinada aos que morreram antes de nós, para que obtenham a indulgência de Deus e a sua misericórdia.

A indulgência permite descobrir quanto seja a infinita misericórdia de Deus. Este Jubileu não tem em consideração a questão das indulgências, mas o perdão divino.

A conclusão do documento é um convite à audição da Palavra de Deus no caminho para o Jubileu. A Bula conclui com a oração à Mãe de Jesus, o maior testemunho da Esperança. Ao Deus bendito e eterno seja dado louvor e glória nos séculos. Ámen.