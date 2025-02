São as suspeitas de corrupção, as ameaças de paralisação de obras, as mentiras e a chantagem. É o clima de incerteza na economia, a crise que afeta a agricultura e as pescas, a falta de respostas na saúde, os atentados ambientais sem precedentes e a pobreza escondida. É o peso da dívida ou o drama das famílias que não encontram resposta habitacional e que que veem o seu nível de vida a deteriorar-se, completamente asfixiado pelo garrote do Fisco e pelo salário médio perigosamente próximo do mínimo. Basta andar nas ruas para ouvir o que dizem as pessoas. E a conclusão é sempre a mesma: “É necessária uma grande mudança... e este é o Momento de mudar!”

Mas essa vontade genuína de transformação que atravessa a população é frequentemente barrada pelos conhecidos “Velho do Restelo” que trazem à memória a personagem d’Os Lusíadas, personificando o conservadorismo, a má vontade, a falta de espírito de mudança.

Nos últimos tempos, temos sido assolados por essas mentes bolorentas que apostam em atitudes de desprezo face a ideias (e ideais) originais e inovadores. Doutos pessimistas que, embriagados pela raiva político-partidária da qual estão completamente amarrados, continuam a insistir no paradigma de um passado que tanto os beneficiou, pela pura necessidade de assegurarem a continuidade dos seus interesses, mesmo que à custa do progresso coletivo.

Recusam-se a evoluir para novos empreendimentos e para um novo paradigma económico, social, cultural e civilizacional. Intimidam, perseguem, ameaçam e exoneram todos aqueles que ousam pensar diferente e que acreditam que é possível governar com transparência e compromisso com o interesse público.

É essa intimação que faz com que muitos falem de mudança, mas poucos tenham coragem de a concretizar. O JPP já deu o primeiro passo e está pronto para avançar. Com orgulho, aliamos ao nosso sucesso autárquico a um excelente trabalho no Parlamento Regional. Fomos líderes da oposição, sem medo de confrontar um regime de partidos e interesses empresariais que contraria as aspirações do povo madeirense. Fomos o partido que mais fiscalizou e que, por consequência, mais processos judiciais levantou ao Governo de Miguel Albuquerque. Desmascarámos o que entendíamos ser bloqueios, mentiras, ameaças e atos criminosos.

Mas podemos ir mais longe. Podemos resolver os problemas da Região e trazer um horizonte de esperança, determinação e, acima de tudo, de confiança – aquilo de que os madeirenses mais precisam. Não das palavras gastas pelo uso, mas do que se encontra dentro delas. E este é o momento de agir!

Este é o Momento de concretizar a tão prometida baixa de impostos, nunca cumprida, que condena os madeirenses a pagar mais no supermercado, nos combustíveis e nas despesas diárias.

Este é o Momento de resolver, de uma vez por todas, a falta de habitação a preços acessíveis, garantindo um teto digno e justo para todos.

Este é o Momento de cumprir com a ligação marítima com o continente e de garantir uma solução definitiva para os absurdos preços das viagens aéreas.

Este é o Momento de revitalizar o setor primário – pesca e agricultura – e garantir que pescadores e agricultores tenham condições para gerar riqueza e sustento.

Este é o Momento de reduzir as “gorduras” do Governo através de uma reforma estrutural, tornando-o mais eficiente e eficaz. É possível fazer mais e melhor, gastando menos e assegurando o futuro das próximas gerações.

Este é o Momento de trilhar um novo caminho, livre de compadrios e suspeitas de corrupção, prevaricação e abuso de poder. Um caminho onde o dinheiro público seja usado para garantir direitos a todos, e não privilégios para alguns.

Dentro de cada um de nós está essa vontade de superar dificuldades e encarar o futuro com esperança. De dignificar este povo que, todos os dias, constrói o seu próprio destino.

Para todos os que ainda acreditam que não podemos querer resultados diferentes sem mudar nada, ficam as imortais palavras de Miguel Torga: “É impossível que o tempo atual não seja o amanhecer doutra era”.

Este é o Momento! E nós estamos prontos para ele!