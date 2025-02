Fui ao Porto Santo durante dez dias na qualidade de espião enviado pelos Serviços secretos das Ilhas desertas.

A primeira coisa que descobri é que os Porto Santenses bebem a cerveja dinamarquesa Carlsberg, penso que seja por influência dos dinamarqueses que vão aos molhes para o Porto Santo jogar golfe no campo idealizado pelo famoso golfista espanhol Severiano Ballesteros.

São eles que safam a época baixa no Porto Santo.

Os Dinamarqueses por sua via bebem coral, o que é bom para os comerciantes daí que assim compram barris mais baratos.

O Porto Santo, dizem que perdeu autonomia com a criação do Gabinete da Administração Pública Regional no Porto Santo, servindo, segundo dizem nos meandros, de tacho a Roberto Silva, adjunto da Secretaria das Finanças presidida por Rogério Gouveia, tendo a pasta do Porto Santo.

Quanto ao Portosantense, esse acabou ao que parece, e ficaram os clubes, os profetas e o Sporting do Porto Santo.

A meu ver existem dois grandes restaurantes, que deixam inveja a qualquer restaurante da Madeira, o Teodorico na Serra de Fora e o Panorama a caminho da mesma.

O meu amigo Jorge, do Teodorico, para mim é a melhor e mais culta pessoa que está no Porto Santo, natural de Santa Maria Maior. Quanto ao restaurante Teodorico, fica num sítio fantástico, muito tranquilo e com produtos de boa qualidade, sendo servido por uma carne uruguaia divinal, comandado pelo Jorge no serviço com a sua grande equipa de excelentes miúdos de São Tomé, com formação em Hotelaria, e que para mim são o melhor povo estrangeiro que aterrou no Porto Santo, são cerca de 100, falam um português perfeito.

O Panorama, do melhor amigo que tenho no Porto Santo, o Ricardo Ferreira, com um talento inato para a cozinha e responsável pelas cartas de comida no seu restaurante, e nos restaurantes com sociedade, do não menos conhecido Pedro do Henrique, pessoa cuja simplicidade transborda, e que desde sempre contribuiu para a promoção do Porto Santo com a sua visão empresarial. São sócios no famoso Pé na Água, no Apolo 14 (para mim o melhor café do Porto Santo, com o staff mais simpático, são todos bons seres humanos), e na Baiana, com um Risotto de pato fantástico e pizzas também muito boas, comida acessível aos bolsos de um qualquer Ilhéu.

Já o Panorama é superiormente liderado pela fantástica e querida mulher do Ricardo, a Marina, ex-bancária, que ainda nos dá umas lições de direito bancário, mas que tem um talento espectacular para a restauração.

Uma palavra de apreço para o Senhor Guido do Girassol que continua a liderar, o melhor bar no Porto Santo para beber umas canecas e ver a bola, desde as 7 da manhã até às 23h, durante a semana, e ao fim de semana fecha às duas da manhã.

Já o famoso Armindo, é um jovem que domina a noite, com um excelente ambiente no Pub Zarco, ao fim de semana, pena, não ter licença até mais tarde, bem o mereciam.

Temos também a Boutique da Poncha, último bastião da noite durante a semana, constituindo também um óptimo local para estar e emborrachar-se tranquilamente antes de ir ao Pub Zarco no Fim de semana. (um abraço ao Filipe e ao Gonçalo, que proporcionam um ambiente amistoso e hospitaleiro).

Um grande abraço também para o Roberto Sousa, ex-craque da bola, e face visível da Porto Santo Line, no Porto Santo, tarefa que tão bem executa, natural da Madeira, mas que é um peixe na água no Porto Santo.

Felizmente também vi que o grande senhor António do Barbusano, investiu no Porto Santo, e que do pouco contacto que tive com ele, reparei que é um gentleman, profundamente conhecedor da arte Vinícola.

Os meus cumprimentos ao brasileiro mais famoso do Porto Santo, natural do Paraná (se bem me lembro), estamos a falar do dono do Mais Sabor, Hamburgueria com os mais fantásticos hambúrgueres do Porto Santo (esta é para ti: em preço qualidade, têm uma relação espectacular).

Não podia deixar de felicitar os simpáticos, cultos, bem-educados e mais jovens promissores empresários do Porto Santo, Rebbecca Sousa, Francisco (grande piloto) e o super Henrique, que dinamizam o padel, desporto em grande ascensão na ilha, praticado em excelentes condições no Complexo Ténis Porto Santo.

Quase que me esquecia do meu grande amigo Gonçalo, que tem um sushi espectacular no Porto Santo, o qual acompanhei com um grande Gin. Para mim é um lugar obrigatório para ir, o TERRA MINHA. Este jovem faz parte da nova geração de empresários no Porto Santo.

O Vizinho também é um bom lugar para ir, o proprietário que se não me engano é o Senhor Diamantino, é uma excelente pessoa e tem um dentinho de frango fantástico.

Por último, resta-me dizer que acabaram os cães da noite, e que o profeta está em vias de extinção, já há mais madeirenses aí enraizados que descendentes de Porto Santenses, pareceu-me.

Um abraço para o profeta mais porreiro que conheço, o Ivo Mendonça, da ARM, e os seus compinchas, gente espectacular do Porto Santo. Quase me esquecia do Rei do Porto Santo, o Gerson, dono dos sabores da brasa, tive muita pena de não ir ao seu restaurante.