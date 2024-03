Na minha juventude, as semanas que antecediam a Páscoa, eram muito marcadas por dois jogos tradicionais, o balamento e o pião.

O balamento ou belamente, como é popularmente designado, é um jogo, onde dois jogadores combinam os dias e horas do jogo, em que ganha aquele que, em primeiro lugar disser a palavra “balamento”, sendo que, quem ganha o jogo, embora verdadeiramente, o resultado seja o menos importante, recebe os torrões, amêndoas ou chocolates, que acabam depois sendo compartilhadas entre todos.

Ainda hoje, mantenho essa tradição e, desafiado e desafiando uma amiga minha, de Machico, combinamos cinco a sete dias antes das férias da Páscoa e andamos a esconder-nos um do outro, pelo menos uma vez por dia, com engenhosas estratégias de esconderijo, para o efeito até alterando os nossos percursos habituais, mudando até as rotinas diárias, com risos à mistura (e algumas ajudas pelo meio), para procurarmos, como dizemos, dar o balamento, antes do outro.

São tantas as gargalhadas dadas em cada balamento, uma alegria natural, sem necessidade de carregar no botão do on ou do off para podermos jogar e, em que, quem perde, perde, pois o delete e voltar a jogar, não existe, como acontece nos jogos eletrónicos, agora tradicionais, nos mais jovens.

Outra tradição da minha infância, era o jogo do pião. Eram dias a fio, com o fio (ou a guita, como também se chamava), na mão a enrolar no pião, a jogar com um grupo de amigos.

Com um bocado de telha fazíamos um círculo no chão, para onde atirávamos os piões, para deixá-los a girar dentro desse espaço e, quem não conseguisse, perdia e tinha de colocar o seu pião no centro do círculo, para ser atingido pelos piões dos outros jogadores (como dizíamos, era cada carecada que, até doía, chegando até a partir os piões).

Neste jogo, a guita enrola-se à volta do pião (o dedo indicador por vezes ficava em “carne viva” de tanto jogar), começando a enrolar da ponta até ao meio do pião até deixar um bocado suficiente para pôr à volta da mão. Depois segurando na ponta da guita, lança-se o pião ao chão, com um movimento de pulso para deixá-lo a girar (por vezes para mostrar perícia, conseguíamos levantá-lo do chão e deixá-lo a rodar na palma da mão).

Infelizmente, estas tradições, vão-se perdendo e, ainda este fim de semana, presenciei essa realidade, quando estava na conversa com aquele meu cliente (do se fosse comigo), vejo o filho e pergunto-lhe: vamos jogar ao balamento? Resposta pronta do miúdo: ah senhor doutor, esse deve ser o novo jogo da NINTENDO, mas não posso porque estou de castigo e meu pai prendeu o meu gameboy e, já vai em vinte e cinco dias e disto ninguém diz nada.

E, o meu cliente, vermelho de raiva, lá disse: já vai em vinte e cinco e, ainda vais ficar mais alguns e, se quiseres, tens aqui um advogado que, te pode defender e, aproveita que a alteração do Estatuto da Ordem dos Advogados ainda não entrou em vigor, caso contrário, já nem a Advogado tinhas direito e nem o mistério público te ajudava.

Aí o miúdo responde, nada disso pai, já ouvi na televisão que o gameboy não pode ficar preso tanto tempo sem eu poder me defender, e ainda vou recorrer por estar em causa os direitos das crianças e, olhando para mim, pergunta: não é senhor doutor?

E, lá lhes respondi, dizendo que, temos de ter atenção com o que se ouve e, em especial com o que se diz porque, ouvimos tantas pessoas a criar mistérios públicos, como diz o pai, sobre os quais, não sabem o que dizem e que, se fosse comigo, dava hipótese ao miúdo para se defender, devolvia-lhe o gameboy para ele poder continuar a jogar, e aconselhava-os a contratarem, cada um o seu advogado, porque só assim os direitos de ambos ficavam garantidos.

Aproveito para deixar aqui os parabéns à equipa que participou na construção do satélite português “Aeros MH-1” que, ontem foi lançado para o espaço, onde se inclui um notável madeirense, o Eng. José Luís Freitas.