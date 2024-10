A violência doméstica é o crime com maior número de condenações em julgados já concluídos, revelou Cristina Pedra, presidente da Câmara Municipal do Funchal.

De acordo com um relatório elaborado pelos serviços de Reinserção Prisional e Reinserção Social, que analisa os tipos de crimes já transitados em julgado, 28% dos casos sentenciados estão associados a este tipo de crime.

“28% por cento dos crimes já transitados em julgado são de violência doméstica”, informou Cristina Pedra no final da reunião do Conselho Municipal de Segurança, que contou com a presença de várias entidades policiais, representantes de instituições ligadas ao governo e á Autarquia do Funchal.

A presidente da autarquia acrescentou ainda que é maior o número de condenados a penas alternativas, como o trabalho comunitário, em comparação com o número de condenados em regime de reclusão. O relatório, apresentado pelos serviços de Reinserção Prisional e Reinserção Social, incluiu a análise detalhada das tipologias criminais, liderado pela violência doméstica, como já se disse.

“Os crimes de violência doméstica, furto e condução sem habilitação” são os que lideram as condenações, acrescentando que a “condução sob o efeito do álcool também é um dos crimes com maior número de condenados, representando um problema principalmente para a Cidade do Funchal”.