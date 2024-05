Duas viaturas para a sucata e um susto enorme foi o que aconteceu há pouco, no Parque de estacionamento do centro Comercial Anadia, no Funchal.

Um acidente automóvel dentro de um estacionamento de um espaço comercial destruiu quase por completo duas viaturas. Uma testemunha ocular revelou ao JM que o impacto da viatura numa parede do estacionamento foi tão grande, que muitos dos comerciantes e transeuntes da zona pensavam que tinha explodido uma bomba.

Segundo a mesma testemunha ocular, uma viatura estava a entrar no estacionamento do CC Anadia, pelo lado da Rua Fernão Ornelas e Rua do Ribeirinho quando, de repente, derrubou a barreira e foi embater violentamente na parede frontal à entrada.

O impacto com a parede foi tão forte que acabou por fazer um buraco na parede e atingir um outro veículo que se encontrava estacionado. Ambos os carros têm avultados danos materiais.

Os danos no edifício também são significativos numa parede.

Apesar da violência do embate não há vítimas a lamentar.