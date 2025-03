De acordo com informação facultada ao JM pelo comandante interino dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM), Rui Jesus, a ocorrência foi registada, pela 01h00, tendo sido acionados os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que enviaram um carro de desencarceramento e uma ambulância, bem como a equipa de resgate em socorro e montanha dos BVM, acompanhada por outra ambulância.

Na madrugada deste domingo, uma viatura ligeira perdeu o controlo, saiu da estrada e caiu por uma ribanceira no Ribeiro Serrão, na Camacha.

Ao chegarem ao local, os operacionais verificaram que os dois ocupantes da viatura já haviam saído do carro e estavam na estrada. Após assistência no local, ambas as vítimas foram transportadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Durante a manhã, o incidente despertou grande curiosidade na zona, com várias pessoas a parar para observar o ocorrido.