Viatura desgovernada atinge posto de combustível e fere mulher no Funchal

Uma viatura ligeira de passageiros desgovernada embateu, esta segunda-feira, num vidro de uma varada de um posto de combustível localizado na Estrada Dr. João Abel de Freitas, Viveiros, no Funchal.

Do acidente resultaram ferimentos numa mulher, provocados pelos estilhaços do vidro por altura do embate da viatura. A vítima foi assistida no local do sinistro e posteriormente transportada numa ambulância dos bombeiros para o hospital, onde deu entrada no serviço de urgências.

De acordo com informações apuradas pelo JM, a viatura encontrava-se estacionada quando, alegadamente devido a uma falha mecânica, se destravou e acabou por deslizar em direção ao posto de combustíveis.

Para além dos bombeiros, também a Polícia de Segurança Pública (PSP) esteve no local, onde procedeu à recolha de indícios do acidente.