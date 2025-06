Viatura consumida pelas chamas na Via Rápida junto à Cancela (com fotos)

Uma viatura está a ser completamente consumida pelas chamas, nesta altura, na zona da Cancela, no Funchal, a poucos metros da entrada da Via Rápida, no sentido Caniço - Funchal.

De acordo com uma testemunha no local, o veículo estava totalmente envolto em chamas no momento do alerta, como é possível ver nas imagens partilhadas por um leitor.