O trânsito encontra-se, neste momento, condicionado, na via rápida, na zona da Caniço, devido a uma viatura avariada.

De acordo com informação oficial da Vialitoral, o congestionamento está a provocar uma fila de veículos em marcha lenta com a extensão de 1.6 quilómetros, desde o km 25.5 ao km 23.9, no sentido Machico - Ribeira Brava.