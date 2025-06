O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) denunciou, esta semana, um ato de vandalismo na Vereda da Ponta de São Lourenço, onde foi detetada a destruição parcial de uma zona de lazer. A ocorrência foi identificada por uma equipa do Corpo de Vigilantes da Natureza.

Entre os danos registados está a destruição completa de um banco em pedra, bem como a destruição parcial de outro banco e dos muros adjacentes, estruturas que servem o público madeirense e os muitos visitantes que percorrem este percurso pedestre emblemático da Região.

O presidente do IFCN, Manuel Filipe, lamenta o sucedido e sublinha que se trata de “um atentado ao património público, que tem como principal finalidade proporcionar bem-estar e condições de usufruto da natureza à população e aos turistas”. O responsável salienta ainda que “estes comportamentos não têm lugar numa sociedade que se quer civilizada e respeitadora dos espaços comuns”.

O Instituto está a colaborar com a Polícia de Segurança Pública na tentativa de identificar os autores do ato, tendo já sido levantado um processo contraordenacional, para já contra desconhecidos.

Manuel Filipe apela à colaboração da comunidade: “É fundamental que qualquer cidadão que testemunhe situações como esta denuncie de imediato os factos às autoridades. A proteção dos nossos espaços naturais é uma responsabilidade de todos.”

O IFCN reforça o compromisso com a preservação do património natural da Madeira e garante que serão tomadas todas as medidas necessárias para restaurar a zona afetada e evitar novos incidentes do género.