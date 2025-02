Um acidente entre uma mota e um veículo ligeiro, ocorrido esta manhã, na Quinta Grande, resultou num ferido. O alerta foi dado há pouco, por volta das 8 horas.

A vítima, cuja identidade não foi divulgada, foi prontamente assistida pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, que procederam ao seu transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Até ao momento, não são conhecidos mais detalhes sobre o estado clínico do sinistrado ou as circunstâncias do acidente.