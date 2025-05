Um leitor do JM, alertou, há instantes, para “mais um caso de turistas a abusar de locais públicos para passar a noite”.

De acordo com a testemunha ocular, terão pernoitado numa viatura estacionada, com as janelas cobertas, no Miradouro do Pico de São Gonçalo, no Funchal.

Refira-se que, ainda há pouco, o JM noticiou que outros turistas passaram a noite em campismo improvisado no jardim da Leroy Melin.