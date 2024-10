No percurso entre o Pico Ruivo e o Pico do Areeiro, um grupo de turistas desrespeitou as regras de segurança ao saltar uma vedação, ignorando inclusivamente recomendações de uma guia presente no local.

Quando alertados sobre a infração e questionados pela guia se não tinham respeito pela Madeira e pelas normas locais, o grupo respondeu com desdém, afirmando “faça o que quiser”. A situação foi filmada e as imagens foram enviadas ao JM: