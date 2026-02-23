MADEIRA Meteorologia
Turista polaca resgatada na Ponta de São Lourenço após queda

    Embarcação do SANAS no momento em que fazia o embarque da vítima no cais do Sardinha. DR/SANAS
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
23 Fevereiro 2026
15:54
Uma turista sofreu, esta manhã, um incidente na Vereda da Ponta de São Lourenço, apurou o JM. Trata-se do segundo caso registado naquele local nas últimas 24 horas.

A confirmação da operação foi feita há pouco pelo SANAS Madeira, através de uma publicação na sua página oficial. Segundo a Associação de Socorro no Mar, a embarcação afeta à Estação Salva-Vidas de Santa Cruz “foi empenhada ao final da manhã de hoje para efetuar o resgate de uma cidadã de nacionalidade polaca, com 44 anos, que apresentava trauma num membro inferior esquerdo ocorrido na Vereda da Ponta de São Lourenço”.

A vítima foi assistida no local por uma equipa dos Bombeiros Municipais de Machico e posteriormente transbordada na marina do Dreams Madeira Resort, de onde seguiu de ambulância para uma unidade de saúde.

O SANAS 103 regressou à Estação Salva-Vidas de Santa Cruz, retomando o estado de prontidão. A operação foi coordenada pelo Centro de Comando, Comunicação e Controlo do SANAS Madeira, em articulação com o Serviço Regional de Protecção Civil e com o MRSC Funchal. O piquete da Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.

