Turista polaca resgatada na Ponta de São Lourenço após queda

A confirmação da operação foi feita há pouco pelo SANAS Madeira, através de uma publicação na sua página oficial. Segundo a Associação de Socorro no Mar, a embarcação afeta à Estação Salva-Vidas de Santa Cruz “foi empenhada ao final da manhã de hoje para efetuar o resgate de uma cidadã de nacionalidade polaca, com 44 anos, que apresentava trauma num membro inferior esquerdo ocorrido na Vereda da Ponta de São Lourenço”.
A vítima foi assistida no local por uma equipa dos Bombeiros Municipais de Machico e posteriormente transbordada na marina do Dreams Madeira Resort, de onde seguiu de ambulância para uma unidade de saúde.
O SANAS 103 regressou à Estação Salva-Vidas de Santa Cruz, retomando o estado de prontidão. A operação foi coordenada pelo Centro de Comando, Comunicação e Controlo do SANAS Madeira, em articulação com o Serviço Regional de Protecção Civil e com o MRSC Funchal. O piquete da Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.
Durante muito tempo, o Arquipélago da Madeira foi visto como um lugar privilegiado para viver. Seguro, bonito e com qualidade de vida em comparação com...
Uma das marcas mais distintivas das comunidades portuguesas espalhadas pelos quatro cantos do mundo é a sua reconhecida vocação empreendedora. Ao longo...
Chamar alguém de preto não é só apontar uma característica física! Não é o mesmo que chamar anão a um tipo rasteirinho. Nem é o mesmo que chamar gordo...
É no compasso da música e no brilho das máscaras que uma ilha inteira aprende, todos os anos, a celebrar a sua própria essência. Há celebrações que passam...
Em 1961, Hanna Arendt foi a Jerusalém para assistir ao julgamento de Eichmann.
Eichmann era um militar de média patente que, diligentemente, foi um dos...
Por vezes, na ânsia de acelerar procedimentos e “mostrar trabalho”, atropelam-se passos vitais para a melhoria das políticas públicas. Entre plataformas...
Quem não se sente não é filho de boa gente. O provérbio é antigo, mas ajusta-se com desconfortável precisão à forma como a República continua a tratar...
DO FIM AO INFINITO
Já tinha passado mais de um ano, mas o gajo ainda chorava todos os dias e perguntava porquê. Coitado, o gajo chorava todos os dias e perguntava porquê....
Há projetos que começam por surgir de uma necessidade e acabam por ganhar um lugar especial. O podcast “UMa Conversa” nasceu enquanto resposta a uma necessidade...
O Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça esteve recentemente no centro da atenção pública, na sequência de várias notícias e do debate suscitado...
O interesse pelo Wegovy tem crescido de forma consistente em Portugal, sobretudo entre pessoas que procuram soluções médicas eficazes para a perda de peso. Como consequência, uma das...
Um incêndio deflagrou por volta das 19h20, na Ribeira Brava, e está bastante ativo em São Paulo.
Sob a coordenação da Proteção Civil Regional o fogo está...
O preço de meia dúzia de ovos agravou-se 0,50 euros desde fevereiro do ano passado, mas manteve-se em 2026, segundo dados da Deco – Associação Portuguesa...
O secretário-geral da ONU considerou hoje os quatro anos de guerra na Ucrânia como “uma mancha na consciência coletiva” e uma ameaça à paz e à segurança...
O Estabelecimento Vila Mar recebeu hoje a visita da secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, e da presidente do Instituto...
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, proclamou hoje o dia 22 de fevereiro como Dia Nacional das Famílias de Anjos, numa cerimónia na Casa Branca...
Os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE não chegaram hoje a acordo sobre o 20.º pacote de sanções à Rússia, anunciou a chefe da diplomacia dos 27,...
A chefe da diplomacia da União Europeia (UE) anunciou hoje que vai propor o levantamento das sanções do bloco contra a Presidente interina da Venezuela,...
A Presidente interina da Venezuela anunciou hoje que a saída do Governo Camilla Fabri, mulher de Alex Saab, figura próxima e de confiança do ex-presidente...
O Marítimo, através da fundação ‘Marítimo Centenário’, assinalou o ‘Fevereiro Dourado’, dando uma experiência única ao jovem Simão, no jogo de sábado que...
O executivo camarário de Machico vai deliberar na próxima quarta-feira sobre a situação de 21 bombeiros sapadores que têm um vínculo profissional precário....