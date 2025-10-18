MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Turista hospitalizado após fadiga durante trilho no Paul da Serra

    Turista hospitalizado após fadiga durante trilho no Paul da Serra
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
18 Outubro 2025
18:19
Comentários

Um indivíduo estrangeiro foi, esta tarde, hospitalizado no Centro de Saúde da Ribeira Brava, após ter sentido um forte cansaço acumulado durante um percurso pedestre na Levada do Lombo do Mouro, no Paul da Serra.

O alerta foi dado ao 112, mobilizando para o local uma equipa pré-hospitalar dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol, que prestou os primeiros socorros à vítima. O turista foi posteriormente transportado em ambulância para o serviço de urgência do centro de saúde local, onde recebeu assistência médica.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que acha da propaganda eleitoral produzida pelas candidaturas às autárquicas?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas