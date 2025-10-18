Turista hospitalizado após fadiga durante trilho no Paul da Serra

Um indivíduo estrangeiro foi, esta tarde, hospitalizado no Centro de Saúde da Ribeira Brava, após ter sentido um forte cansaço acumulado durante um percurso pedestre na Levada do Lombo do Mouro, no Paul da Serra.
O alerta foi dado ao 112, mobilizando para o local uma equipa pré-hospitalar dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol, que prestou os primeiros socorros à vítima. O turista foi posteriormente transportado em ambulância para o serviço de urgência do centro de saúde local, onde recebeu assistência médica.
Diz-se, com frequência, que “a Justiça é cega”. Expressão tantas vezes repetida para assegurar que o sistema judicial é imparcial, igual para todos e que...
Na última triagem referi que a campanha eleitoral autárquica seria fortíssima em promessas, egos inchados e troca de acusações, o que acabou por se confirmar,...
Os resultados das eleições autárquicas de 2025 na Região Autónoma da Madeira oferecem um retrato politicamente denso.
Por um lado, reafirma-se a maioria...
Portugal vive hoje uma oportunidade única de fazer uma revisão constitucional, libertando-nos do risco antidemocrático de ficarmos reféns de uma ideologia:...
DO FIM AO INFINITO
Três ou cinco segundos antes das 13:00 do dia 10 de abril de 2006, uma segunda-feira, Dona Beleza Móvel regressou abruptamente de um distanciamento profundo...
Portugal é um país de partidas e de chegadas. A nossa história está marcada pelo encontro com o Outro e pelo esforço de integração: da nossa, nos outros...
Os portugueses não são estranhos às gritantes e constantes manifestas atitudes de desrespeito aos nossos polícias, algo deveras execrável, uma situação...
Num quarto hospitalar, uma enfermeira ajuda um cliente a dar os primeiros passos após um AVC. O gesto pode parecer simples, mas representa o início de...
No rescaldo de mais umas eleições autárquicas, torna-se inevitável a realização de um pequeno balanço.
O PSD venceu na maioria dos concelhos e, mesmo onde...
Há muito que a circunstância atual da Habitação deixou de ser unicamente uma questão numérica. Desde os anos 70 que se adensam sinais de desequilíbrio,...
A adoção de assinaturas eletrónicas deixou de ser “nice to have” para se tornar peça central na governança documental das PME. Além de reduzir erros operacionais - desde versões divergentes...
O Sporting, detentor da Taça de Portugal de futebol, precisou hoje do prolongamento para vencer em casa do ‘secundário’ Paços de Ferreira (3-2), enquanto...
Cuca Roseta prometeu e está a cumprir uma “noite inesquecível na Madeira”, no âmbito do concerto comemorativo dos 50 Anos da Autonomia, promovido pela...
Já é conhecida a chave do sorteio desta noite do Totoloto.
Os números que podem fazer a diferença no seu orçamento são 2 19 24 29 45 e o número da sorte...
A ala militar do Hamas anunciou hoje que entregará os restos mortais de dois reféns israelitas encontrados em Gaza, depois de Israel ter condicionado...
Centenas de norte-americanos juntaram-se hoje em várias cidades espanholas para protestar contra o Presidente dos Estados Unidos, considerando-o “um tirano”...
Um homem de 27 anos foi, ao final desta tarde de sábado, assistido no Largo Severiano Ferraz, no Funchal, na sequência de um acidente de viação.
Uma colisão...
A passagem fronteiriça de Rafah, entre Gaza e o Egito, permanecerá encerrada “até novas ordens”, anunciou hoje o Governo israelita, que condicionou a reabertura...
O Festival de Música Antiga do Funchal, MusAntiqFest 2025, arrancou ontem, dia 17 de outubro, no Museu Henrique e Francisco Franco, com o concerto inaugural...
Os bombeiros foram chamados, este sábado, para várias ocorrências relacionadas com incêndios, todas registadas no concelho do Funchal.
A primeira intervenção...
