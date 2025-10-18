Turista hospitalizado após fadiga durante trilho no Paul da Serra

Um indivíduo estrangeiro foi, esta tarde, hospitalizado no Centro de Saúde da Ribeira Brava, após ter sentido um forte cansaço acumulado durante um percurso pedestre na Levada do Lombo do Mouro, no Paul da Serra.

O alerta foi dado ao 112, mobilizando para o local uma equipa pré-hospitalar dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol, que prestou os primeiros socorros à vítima. O turista foi posteriormente transportado em ambulância para o serviço de urgência do centro de saúde local, onde recebeu assistência médica.