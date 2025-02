Turista hospitalizada após mal-estar em restaurante do Funchal

Uma mulher de 64 anos ter-se-á sentido mal na tarde deste domingo num restaurante localizado na Rua Dom Carlos I, no Funchal, depois de um pequeno incidente de saúde.

O caso mobilizou uma equipa de socorro, que prontamente se deslocou ao local com o apoio de uma ambulância, tendo prestado os primeiros socorros à cidadã estrangeira.

A vítima, uma turista que se encontra de férias na região, estava a almoçar na companhia de familiares num conhecido restaurante da Zona Velha da cidade quando foi acometida por um episódio súbito de doença.

Segundo relatos, a mulher foi prontamente assistida ainda no interior do restaurante. Após ter sido devidamente estabilizada, foi encaminhada de ambulância para o hospital, onde permanece internada para observação e cuidados médicos no serviço de urgências.