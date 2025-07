Turista francês ferido em acidente de jet-ski no Cais 8

Um turista francês sofreu esta sexta-feira à tarde um acidente com um jet-ski no mar, em frente ao Cais 8, no Funchal, ficando ferido numa perna. No sinistro esteve envolvido um outro Jet-Ski, apurou o Jornal.

O homem, de 25 anos, conseguiu ainda conduzir o jet-ski até à zona do cais, onde pediu ajuda através do número de emergência 112. O estrangeiro foi rapidamente assistido por uma equipa pré-hospitalar da Cruz Vermelha Portuguesa, ainda no Cais 8, depois de ativada pelo Comando Regional de Operações de Socorro (CROS).

Logo após prestar os primeiros socorros na zona do sinistro, a equipa CVP transportou a vítima numa ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada no serviço de urgências.

Segundo fonte hospitalar contactada pelo JM, o turista sofreu uma laceração na perna esquerda e encontrava-se a receber tratamento médico no serviço de urgências. A mesma fonte adiantou que o turista poderia ter alta ainda durante a noite.