Turista ferida na Levada do Alecrim resgatada por helicóptero

Está a decorrer uma operação de busca, socorro e resgate em montanha na Levada do Alecrim, no Rabaçal, concelho da Calheta, após uma turista ter sofrido um grave acidente.

A mulher sofreu um traumatismo numa perna, existindo suspeitas de fratura, segundo a primeira avaliação dos bombeiros. Por se tratar de uma levada e de um local onde o helicóptero consegue operar com eficácia, o Comando Regional de Operações de Socorro (CROS) decidiu avançar com o resgate aéreo.

Antes da chegada do meio aéreo, uma equipa terrestre especializada no socorro e resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários da Calheta esteve no local e efetuou a primeira abordagem à vítima. A operação contou ainda com o apoio da Polícia Florestal, apurou o JM.

A mulher será transportada de helicóptero até à Cancela, de onde será encaminhada de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.