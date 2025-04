Uma turista, de nacionalidade espanhola, ficou ferida, esta tarde, na sequência de uma queda no Miradouro da Ponta do Rosto, no Caniçal.

De acordo com os Bombeiros Municipais de Machico, que foram chamados ao local pelas 12h00, a vítima, de 37 anos, queixava-se de dores na perna.

A mulher foi socorrida no local pelos operacionais e, posteriormente, transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.