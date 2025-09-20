Turista despista-se de moto contra uma parede no Caniçal

Uma turista alemã, de 49 anos, foi esta noite hospitalizada após sofrer um violento despiste de moto no Caniçal, na zona do Banda do Silva, a escassos metros do Museu da Baleia.

Segundo fonte dos Bombeiros Municipais de Machico, uma ambulância e respetiva tripulação foram acionadas para o local, ao início da noite, onde encontraram a vítima com uma fratura exposta num dos membros inferiores.

As causas do acidente permanecem por apurar, mas tudo indica que a mulher perdeu o controlo da moto, embatendo contra o muro de uma propriedade. O impacto projetou-a para o solo, resultando em ferimentos considerados graves.

No local, os bombeiros procederam à contenção da hemorragia e à imobilização do membro inferior, de forma a evitar o agravamento dos ferimentos. Após os primeiros socorros, a vítima foi transportada diretamente para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, onde deu entrada no serviço de urgências.

A PSP esteve igualmente no local e tomou conta da ocorrência.