MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Turista de 80 anos resgatado após queda na Levada do Norte

    Turista de 80 anos resgatado após queda na Levada do Norte
    Bombeiros da Ribeira Brava e da Ponta do Sol realizaram o transporte para o hospital. ARQUIVO JM
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
23 Janeiro 2026
18:48

Uma equipa de socorro e resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol (BVRBPS) foi acionada para uma operação de busca e salvamento na Levada do Norte, apurou o JM.

Segundo fonte dos bombeiros, um homem de 80 anos sofreu uma queda que o deixou impossibilitado de caminhar até à estrada. O incidente ocorreu numa zona alta do Campanário, onde a vítima terá caído de uma altura aproximada de três metros.

Após a estabilização de traumatismos dorsais no local, o idoso foi transportado até à via de acesso, onde uma ambulância se encontrava a aguardar. De seguida, o turista foi encaminhado para o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou em observação e a receber tratamento médico.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Qual foi o resultado mais surpreendente da primeira volta das eleições presidenciais na Madeira?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas