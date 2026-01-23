Turista de 80 anos resgatado após queda na Levada do Norte

Uma equipa de socorro e resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol (BVRBPS) foi acionada para uma operação de busca e salvamento na Levada do Norte, apurou o JM.

Segundo fonte dos bombeiros, um homem de 80 anos sofreu uma queda que o deixou impossibilitado de caminhar até à estrada. O incidente ocorreu numa zona alta do Campanário, onde a vítima terá caído de uma altura aproximada de três metros.

Após a estabilização de traumatismos dorsais no local, o idoso foi transportado até à via de acesso, onde uma ambulância se encontrava a aguardar. De seguida, o turista foi encaminhado para o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou em observação e a receber tratamento médico.