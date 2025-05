Turista arrisca a vida em escarpa da Ponta de São Lourenço (com fotos)

O desrespeito pela própria segurança voltou a estar em destaque este domingo, no Miradouro do Rosto, situado na zona da Ponta de São Lourenço, no Caniçal. Um turista, com idade estimada entre os 35 e os 40 anos, foi avistado a realizar manobras perigosas sobre uma escarpa íngreme, aparentemente com o intuito de captar imagens arrojadas.

Ignorando qualquer tipo de precaução, o homem escalou até ao topo de uma rocha, chegando mesmo a movimentar os braços em poses para fotografias, num comportamento que revela total desprezo pelas consequências de uma eventual queda.