Turista alega ter sido assaltada e agredida no Funchal

    Bombeiros Voluntários Madeirenses realizaram socorro na noite de domingo. Joana Sousa
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
19 Janeiro 2026
19:25

Uma turista de 60 anos foi socorrida no passado domingo após ter sido alegadamente vítima de um assalto no Funchal, apurou o JM. As alegas agressões aconteceram ao início da noite.

Segundo uma fonte dos bombeiros, a ocorrência registou-se na Rua Bela de São Tiago, nas imediações da Zona Velha da cidade. A vítima apresentava ferimentos resultantes de uma agressão, tendo relatado ao pessoal hospitalar que foi assaltada e agredida no local. A mulher sofreu alguns arranhões e um traumatismo ligeiro na face, tendo sido assistida por uma equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, acionada para a ocorrência.

