Túnel encerrado na Calheta para prestar socorro a duas vítimas de acidente de viação

O túnel da Calheta encontra-se encerrado nos dois sentidos na sequência de um acidente de viação que provocou dois feridos, esta segunda-feira, apurou o JM.

As equipas de socorro dos Bombeiros Voluntários da Calheta estão no local a prestar assistência às vítimas. A circulação está a ser desviada para a antiga estrada regional, o que está a causar grandes constrangimentos ao trânsito na zona.

O acidente ocorreu no interior do túnel que liga o Arco da Calheta à entrada da vila, onde aconteceram recentemente as festas do Concelho. A Polícia de Segurança Pública (PSP) encontra-se no local a orientar o tráfego e a investigar as causas do acidente.

Até ao momento, não foram apurados detalhes sobre a gravidade dos ferimentos das vítimas. Um automobilista que se encontrava na zona descreveu o trânsito como “caótico”.