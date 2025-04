Um acidente de viação ocorrido esta manhã no sítio da Fajã, na Calheta, provou três feridos ligeiros.

Conforme apurou o JM o sinistro teve lugar na estrada monumental, entre a Serra de Água e o Arco da Calheta, envolvendo duas viaturas.

Os Bombeiros Voluntários da Calheta foram acionados pelas 10h56, tendo mobilizado, para o local, quatro viaturas, nomeadamente três ambulâncias e um veículo de desencarceramento, e nove elementos.

Nesta ocorrência foram registadas três vítimas, mais concretamente um homem de 50 anos, com dores no peito devido ao impacto do airbag, outro de 23 anos e uma mulher de 25.

Todos os feridos foram já transportados ao serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.