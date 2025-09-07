Três doentes transferidos esta tarde do Porto Santo para a Madeira

A Força Aérea Portuguesa realizou, na tarde deste domingo, o transporte de três doentes do Porto Santo para a ilha da Madeira, numa operação que decorreu com sucesso.

Segundo apurou o JM, os pacientes encontravam-se internados no serviço de urgências do centro de saúde local, mas necessitavam de cuidados diferenciados, apenas disponíveis no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal. A transferência foi efetuada por um avião C-295 da Força Aérea Portuguesa, estacionado no Aeródromo n.º 3 do Porto Santo.