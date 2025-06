Três despistes de mota ocorreram esta tarde, no Funchal.

Às 16h00, os Bombeiros Sapadores do Funchal, acorreram a um despiste, no Caminho de Santo António, do qual resultou um ferido, um homem de 38 anos, que foi encaminhado para o hospital.

Por volta da mesma hora, os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados à Rua Pestana Júnior, onde um motociclista se despistou.

Poucos minutos depois, seriam 16h15, a mesma corporação foi à entrada da via rápida para Câmara de Lobos, em São Martinho, onde um outro motociclista se despistou.