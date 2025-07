Um leitor do JM registou este domingo à tarde o que considera uma “situação insólita na via rápida da Madeira”: um condutor a segurar carga no tejadilho com a mão em pleno andamento.

Segundo a fonte, a cena chamou a atenção dos demais automobilistas que circulavam na VR1, nas proximidades da saída para Funchal/C. da Barca.

“Apesar de estar presa com cintas, a carga estava a ser segurada com as mãos pelo condutor e pelo passageiro da frente, com os braços estendidos para fora das janelas laterais, numa tentativa arriscada de evitar que se soltasse”, descreve.

As fotografias, remetidas ao Jornal pela nossa fonte, permitem-nos perceber o insólito e o perigo da situação.