Largas dezenas de automobilistas manifestaram, esta quarta-feira, o seu descontentamento devido aos fortes constrangimentos provocados por trabalhos que decorrem após o túnel que liga o Porto da Cruz ao Faial, na zona das Grutas, em Santana. De acordo com relatos que chegaram ao JM, à hora do almoço o percurso, que normalmente se faz em poucos minutos, demorou cerca de meia hora.

Segundo apurou o Jornal, a situação deve-se a uma intervenção à entrada da freguesia do Faial, onde decorre a manutenção de postos de iluminação, sob a responsabilidade da via expresso. A intervenção está a condicionar o trânsito, que circula de forma alternada, regulada por semáforos instalados junto às Grutas e à entrada de São Roque do Faial.