Todas as empresas situadas na zona do Pezo estarão a ser evacuadas devido a um produto tóxico, alegadamente amoníaco.

As autoridades já fecharam o perímetro na Ponte dos Socorridos e só podem circular viaturas autorizadas, como ambulâncias que estão a circular em toda a zona. Há um forte aparato no local, com todas as pessoas a terem de sair da zona.

Como escreveu o JM, a fuga terá como origem as instalações da Empresa de Cervejas da Madeira.