Sismo registado ao largo do Porto Santo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) registou, ontem à tarde, um sismo de magnitude 2.2 na escala de Richter, a nordeste do Porto Santo.

O abalo, assinalado pelas 16h42 desta quinta-feira, teve o seu epicentro no mar, a uma profundidade de 29 quilómetros.

De acordo com o IPMA, as coordenados do tremor apontam para uma latitude de 34.617 norte e longitude de 14.526 oeste.