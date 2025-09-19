MADEIRA Meteorologia
Sismo registado ao largo do Porto Santo

Lígia Neves

Jornalista

19 Setembro 2025
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) registou, ontem à tarde, um sismo de magnitude 2.2 na escala de Richter, a nordeste do Porto Santo.

O abalo, assinalado pelas 16h42 desta quinta-feira, teve o seu epicentro no mar, a uma profundidade de 29 quilómetros.

De acordo com o IPMA, as coordenados do tremor apontam para uma latitude de 34.617 norte e longitude de 14.526 oeste.

