Sismo registado ao largo do Porto Santo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) registou, ontem à tarde, um sismo de magnitude 2.2 na escala de Richter, a nordeste do Porto Santo.
O abalo, assinalado pelas 16h42 desta quinta-feira, teve o seu epicentro no mar, a uma profundidade de 29 quilómetros.
De acordo com o IPMA, as coordenados do tremor apontam para uma latitude de 34.617 norte e longitude de 14.526 oeste.
DO FIM AO INFINITO
Ele imaginou a miúda a afogar-se no lago e era uma rapariga de dezassete anos que tinha um filho recém-nascido, um bebé com apenas dois meses, cujo pai...
A frase “o tiro ouvido em todo o mundo” é uma referência àquele em Lexington, Massachusetts, em 1775, que desencadeou a Guerra Revolucionária contra a...
A morte de Charlie Kirk deveria ter sido um momento de reflexão. Um instante para pensar sobre o estado do mundo, sobre o que nos une e o que nos separa....
Da Virtude
A competência e a devolução de resultados, especialmente em política, incomodam. Por isso é que tanta gente da oposição parece estar com urticária...
O recente anúncio do ministro da Educação, Fernando Alexandre, sobre o descongelamento das propinas a partir do ano letivo 2026/2027, merece uma reflexão...
Na passada terça-feira, foi apresentada a candidatura da coligação PSD/CDS ao Funchal.
Um marco importante para o futuro do nosso concelho que recupera,...
No nosso dia-a-dia manifestamos a nossa esperança de futuro, com recurso a esta construção gramatical (Quem me dera), recorrendo ao mais-que-perfeito do...
Escrevo todos os anos por volta desta altura sobre o 11 de Setembro 2001, pois nunca nos poderemos esquecer do que se passou naquele dia.
O que ocorreu...
Recordo esta advertência dos tempos da faculdade. É uma frase que nos acompanha como quem abre uma janela: o gosto não nasce inato nem absoluto, é matéria...
A economia de uma região enriquece-se graças à diversidade das suas áreas de atuação, e um dos motores mais potentes, tanto a nível económico como social,...
A era da mineração de criptomoedas nunca foi tão aberta e inclusiva. A PlanMining, líder global em serviços de ativos digitais, apresentou oficialmente sua plataforma avançada de mineração...
A candidatura do JPP à Câmara Municipal de Santa Cruz visitou, esta semana, o Centro Comunitário da Achada do Barro, que recentemente foi palco, pela mão...
Duas turistas foram assistidos, esta manhã, no Pico do Areeiro, em situações distintas mas quase em simultâneo.
O primeiro caso envolveu uma turista inglesa...
A companhia aérea norte-americana United Airlines vai retomar a ligação direta entre a Madeira e Nova Iorque, no Estados Unidos, em maio de 2026, indicou...
Pedro Pablo Pichardo reconquistou hoje o título de campeão do mundo do triplo salto nos Mundiais de atletismo Tóquio2025, com a marca de 17,91 metros,...
A Iniciativa Liberal (IL), apresentou uma proposta para modernizar a gestão de resíduos no Funchal, assente em incentivos a boas práticas ambientais e...
Restam poucos bilhetes para o jantar do 115.º aniversário do Club Sport Marítimo, que se encontra programado para este sábado, 20 de setembro, pelo que...
O parlamento aprovou hoje, na generalidade, uma proposta de lei do Governo que cria um regime de grupos de IVA para os grupos económicos consolidarem...
O Partido da Terra (MPT), apresentou uma proposta para aproximar os cidadãos da gestão pública local, através da criação de fóruns online nos sites oficiais...
O Governo da Madeira mantém a decisão de suspender a emissão de licenças de TVDE durante seis meses para avaliar o impacto do setor no arquipélago, indicou...
O candidato do PS à Câmara Municipal do Funchal, Rui Caetano, alertou esta manhã que o trânsito na cidade atingiu um ponto “insustentável” e compromete...