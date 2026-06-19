Sismo de magnitude 3.6 registado a sudeste das Desertas

Foi registado, ontem à tarde, um sismo de magnitude 3.6 na escala de Richter, a sudeste das ilhas Desertas.

O abalo, assinalado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), teve o seu epicentro a 10 quilómetros de profundidade.

As coordenadas do tremor, que ocorreu pelas 18h05 desta quinta-feira, apontam para 15.918 Oeste graus de longitude e 31.511 Norte de latitude.