Sismo de magnitude 3.6 registado a sudeste das Desertas

Foi registado, ontem à tarde, um sismo de magnitude 3.6 na escala de Richter, a sudeste das ilhas Desertas.
O abalo, assinalado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), teve o seu epicentro a 10 quilómetros de profundidade.
As coordenadas do tremor, que ocorreu pelas 18h05 desta quinta-feira, apontam para 15.918 Oeste graus de longitude e 31.511 Norte de latitude.
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