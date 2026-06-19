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Sismo de magnitude 3.6 registado a sudeste das Desertas

    Sismo de magnitude 3.6 registado a sudeste das Desertas
Lígia Neves

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
19 Junho 2026
8:13

Foi registado, ontem à tarde, um sismo de magnitude 3.6 na escala de Richter, a sudeste das ilhas Desertas.

O abalo, assinalado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), teve o seu epicentro a 10 quilómetros de profundidade.

As coordenadas do tremor, que ocorreu pelas 18h05 desta quinta-feira, apontam para 15.918 Oeste graus de longitude e 31.511 Norte de latitude.

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