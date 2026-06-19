Mundial 2026: GNR apreende mais de 13 mil produtos contrafeitos

A Guarda Nacional Republicana (GNR) apreendeu mais de 13 mil produtos contrafeitos entre 01 de maio e 05 de junho em Portugal, na denominada operação “Trademark 2026”, tendo sido constituídos 24 arguidos.
Segundo comunicado da GNR, “foram realizadas 48 ações de fiscalização, maioritariamente em feiras, mercados, estabelecimentos comerciais e outros locais de venda ao público, das quais resultou a apreensão de 13.360 artigos contrafeitos, em especial vestuário, calçado e acessórios desportivos, incluindo artigos alusivos a clubes e seleções nacionais”.
De acordo com a mesma fonte, registaram-se “49 crimes no âmbito do código da propriedade industrial, 390 autos de contraordenação” e a “constituição de 24 arguidos”.
“Para a execução desta operação foram empenhados 793 militares de diversas unidades da Guarda, numa atuação coordenada entre os comandos territoriais e a unidade de ação fiscal, que prestou apoio técnico e operacional no âmbito das suas competências específicas”, lê-se no texto.
Os responsáveis da GNR alertam ainda que, num momento em que decorre o Campeonato do Mundo de Futebol, “a aquisição de uma camisola, cachecol ou outro artigo contrafeito pode parecer uma opção de menor custo, mas contribui para circuitos comerciais paralelos, prejudica os agentes económicos legítimos, afeta a receita fiscal do Estado e retira garantias de qualidade, segurança e rastreabilidade aos consumidores”.
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