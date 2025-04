O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP), informa à imprensa que entre 17 de abril e 23 de abril, na Região, ocorreram um total de 57 acidentes de viação, sendo que a maioria dos sinistros ocorreu no concelho do Funchal (24), seguindo-se Santa Cruz (9) e Câmara de Lobos (5), no top três dos municípios que registaram mais ocorrências.

Do global dos 57 acidentes, a larga maioria, neste caso 37, referem-se a colisões, seguindo-se despistes (13), atropelamento (3) e outros (4).

A PSP da Madeira, ademais, realizou várias operações de fiscalização que resultaram na detenção de 12 pessoas, 9 a conduzir sob o efeito de álcool.