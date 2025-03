A Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar da Ponta do Sol realizou, esta sexta-feira, um simulacro de incêndio no edifício escolar da Madalena do Mar.

Segundo a escola, participaram neste simulacro as crianças do pré-escolar, educadores de infância, técnicas de apoio à infância, assistentes operacionais e delegado de segurança. O simulacro contou também com a presença dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e da Ponta do Sol, a Autoridade Municipal de Proteção Civil da Ponta do Sol e agentes da Polícia de Segurança Pública da Ponta do Sol e da Calheta.

“Os objetivos principais da realização deste exercício de simulacro de incêndio passaram pela verificação da operacionalidade do Plano de Emergência e Evacuação da Escola; do sistematizar procedimentos em caso de catástrofe natural e/ou sinistro na população escolar, corresponsabilizando-a no cumprimento das normas de segurança; corrigir as carências e as situações disfuncionais detetadas e a resposta das equipas de Bombeiros, Autoridades de Proteção Civil e Polícia de Segurança Pública”, indicou a direção da escola em comunicado.