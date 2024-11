O Aeroporto da Madeira realiza hoje um exercício de emergência entre as 15h30 e as 17h00. Trata-se de um simulacro de incêndio no parque de combustíveis e um derrame de combustível para a bacia de retenção.

O simulacro não afetará a operação aeroportuária, que vai decorrer, segundo a ANA - Aeroportos de Portugal, “com normalidade”.

“O exercício também não implica qualquer interrupção nas vias de acesso, embora haja alguma movimentação de meios envolvida”, adita.

Esta é mais uma simulação emergência que está alinhada com as recomendações da EASA (Agência Europeia para a Segurança da Aviação), no que diz respeito à realização de exercícios, concretamente na coordenação eficiente dos meios na resposta à emergência.