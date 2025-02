Um homem de 71 anos, que se encontrava desaparecido, desde as 6h45 desta segunda-feira, após ter abandonado o Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, já foi encontrado e encontra-se com a família.

O alerta para este caso foi dado pela filha do homem, João Francisco Martins Vieira, também conhecido por Severino. Através de uma publicação nas redes sociais, em que pedia ajuda para dar conta do paradeiro do progenitor.