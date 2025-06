Deflagrou, ontem à noite, um incêndio numa casa devoluta, no Caminho do Pilar, em São Martinho, após pessoas em situação de sem-abrigo terem feito uma fogueira no interior da habitação, alegadamente para se aquecerem.

As chamas acabaram por tomar proporções maiores do que o esperado, tendo, por isso, sido alertados os Bombeiros Sapadores do Funchal, os quais se deslocaram ao local por volta das 22h00.

O fogo foi rapidamente extinto pela corporação, que mobilizou para esta ocorrência quatro viaturas e nove elementos.

Deste incêndio não resultaram feridos.