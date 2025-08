Sabe o JM que durante a madrugada desta terça-feira, os Bombeiros Sapadores do Funchal foram ativados para responder a uma situação de paragem cardiorrespiratória. No entanto, a ambulância enviada para o local sofreu uma avaria, impossibilitando a realização do serviço para o qual seguiu outra corporação.

Segundo apurou o Jornal, neste momento, a corporação está sem ambulâncias operacionais, o que a impede de assegurar quaisquer serviços de emergência médica.

A situação está a causar constrangimentos na resposta às ocorrências na cidade do Funchal, sendo aguardada uma solução por parte das autoridades competentes.